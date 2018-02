A Milano l’arte italiana tra le due guerre

Immagine della mostra “Giorgio De Chirico, Exhibition of Early Paintings”, Pierre Matisse Gallery, New York, 1940 Tra le opere esposte La nostalgie de l’ingénieur (1916) di Giorgio De Chirico - Per l’opera © Giorgio De Chirico by SIAE 2018 Pierre Matisse Gallery New York, N.Y. archives, 1903-1990, Box 100The Morgan Library & Museum. MA 5020. Gift of the Pierre Matisse Foundation, 1997. 3. 205567v_0534 Black-and-white editorial