"Pollock e la Scuola di New York" arrivano a Roma: gli "irascibili" in mostra al Vittoriano

"Pollock e la Scuola di New York" in mostra a Roma: alcune delle opere in esposizione Jackson Pollock, Number 27, 1950, Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Jackson Pollock, Untitled, 1950 Ufficio stampa 4 di 19 Mark Rothko, Untitled (Blue, Yellow, Green on Red), 1954 Ufficio stampa 5 di 19 Adolph Gottlieb, The Frozen Sounds, Number 1, 1951 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Hans Hofmann, Fantasia in Blue, 1954 Ufficio stampa 9 di 19 Jackson Pollock, Untitled, 1933-1939 Ufficio stampa 10 di 19 Jackson Pollock, Number 17, 1950 / "Fireworks", 1950 Ufficio stampa 11 di 19 Ad Reinhardt, Abstract Painting, Red, 1952 Ufficio stampa 12 di 19 Bradley Walker Tomlin, Number 2, 1950, Ufficio stampa 13 di 19 Lee Krasner, Untitled, 1947 Ufficio stampa 14 di 19 Franz Kline, Mahoning, 1956 Ufficio stampa 15 di 19 Philip Guston, Dial, 1956 Ufficio stampa 16 di 19 Arshile Gorky, The Betrothal, II, 1947 Ufficio stampa 17 di 19 Helen Frankenthaler, Blue Territory, 1955 Ufficio stampa 18 di 19 Willem de Kooning, Door to the River, 1960 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La mostra - Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore nella mostra "Pollock e la Scuola di New York". L'esposizione occupa tutto il primo piano dell'Ala Brasini che nelle sale speculari ospita un'altra grande icona statunitense: Andy Warhol. Tra i 50 capolavori in mostra dei "ribelli" d'America ci sono 10 opere di Pollock tra cui il celebre "Number 27": la grande tela lunga oltre 3 metri. L'esposizione è stata inaugurata martedì 9 ottobre alla presenza del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, del vicepresidente della Corte Costituzionale Luigi Mazzella e di Fausto Bertinotti, con una guida d'eccezione: Vittorio Sgarbi.



L'action painting - In mostra il frutto di una “rivoluzione” nata nel maggio del 1950 attraverso lo scandalo del Metropolitan Museum di New York quando, dallo stesso museo, viene organizzata un’importante mostra di arte contemporanea escludendo la cerchia degli "action painter" - gli esponenti dell'espressionismo astratto - e scatenando la rivolta degli esponenti del movimento che diventeranno noti come gli "irascibili". Proprio in questo clima di insurrezione e stravolgimento sociale, l’espressionismo astratto diventa un segno indelebile della cultura pop moderna, attraverso il particolare connubio tra espressività della forma e astrattismo stilistico che influenzarono sensibilmente tutti gli anni 50’. "Action painting" significa innovazione, trasformazione, rottura dagli schemi e dal passato: la mostra al Vittoriano è pensata per riscoprire non solo il fascino di tale movimento attraverso l’arte ma anche per rivivere emozioni e sentimenti propri di quegli artisti che hanno reso unica un’era della storia dell’arte.



Il movimento degli "irascibili" - Gli "irascibili" hanno sconvolto le regole dell'arte e, sulla scia delle grandi avanguardie, sono riusciti a imporsi nella cultura artistica internazionale, trasferendo, di fatto, la capitale dell’arte da Parigi alla Grande Mela. Tutte le opere in esposizione sono in prestito dal Whitney Museum di New York.



Pollock e la Scuola di New York

Complesso del Vittoriano, Roma

dal 10 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019

