"Guardando all'Urss", ecco come il realismo socialista ha influenzato l'arte italiana

La mostra riconduce il visitatore agli anni della frontale contrapposizione politica tra comunisti e democristiani. Gli anni in cui grandi intellettuali italiani come Levi, Calvino o Moravia compivano il loro pellegrinaggio laico a Mosca e si formavano lunghe code all'Hermitage per ammirare Guttuso.



Due le sezioni in cui è suddivisa l'esposizione: nella prima si prende in considerazione l'iniziativa del Premio Suzzara, destinato, dal 1948 e per quasi trent'anni, a far riflettere sul linguaggio realista e sul tema del lavoro. Tanti i grandi artisti che vi presero parte, da Guttuso a Zigaina, passando per Gorni, Borgonzoni e Pizzinato; le loro opere introducono il tema del ruolo dell'arte figurativa all'interno della politica culturale del Pci.



Nella seconda sezione protagonisti sono i padiglioni sovietici alle Biennali veneziane nel 1934 e dal 1956 agli anni Settanta. Grazie alle opere di Nikolaj Andreev, Aleksandr Dejneka, Sergej Gerasimov, Vera Muchina, Pëtr Končalovskij, Grigor'evič Nisskij, Viktor Popkov si potrà ricostruire l'immagine dell'Urss in Italia nel secondo dopoguerra.



“Parlare di questi temi - dice la curatrice della mostra Vanja Strukelj - significa sollevare il coperchio su un mondo complesso nei linguaggi e nei significati, ma al quale finalmente e senza falsi miti o negazioni si vuole guardare". Un'esposizione che lancia anche una sfida: "Parlare di realismo socialista in Italia, dalla nostra prospettiva, significa rileggere la nostra cultura e anche metterla un po' in crisi. Ma non è forse questo il nostro compito se vogliano dare un vero contributo all'oggi?".



Guardando all'URSS. Realismo socialista in Italia dal mito al mercato

Mantova, Fruttiere Palazzo Te

30 maggio - 4 ottobre 2015

Orari: lunedì 13.00-18.00; da martedì a domenica 9.00-18.00

Biglietti: intero € 6,00; ridotto € 4,00