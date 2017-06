Dove mangiare allʼaperto in città 1 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Al Fresco 2 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Al Fresco 3 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Zzambù 4 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città ZZambù 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Fattoria Del Campiglione 6 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città The Corner 7 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Spirit Of Milan 8 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Spirit Of Milan 9 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Quinoa 10 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Pianostrada 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Le Petit Jardin 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città La Matricianella 13 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Chalet Fontana 14 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città Chalet Fontana 15 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città La Beppa Fioraia 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città La Beppa Fioraia 17 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Dove mangiare all'aperto in città La Beppa Fioraia leggi dopo slideshow ingrandisci

MILANO - Al Fresco in via Savona a Milano, nato da un vecchio magazzino di un’industria dismessa e dalle menti creative di Emanuele Bortolotti e Ferdinando Ferdinandi incarna perfettamente il mix and match tra buon cibo e attenzione al concetto di "vegan-friendly” Ambiente rilassante e qualità del cibo alta. Aperto sia pranzo che a cena con chiusura il lunedì. http://www.alfrescomilano.it



- Spirit de Milan in zona Bovisa, locale unico per il concept: ristorante, bar e sala da ballo dove poter imparare a ballare lo swing. Il locane si sviluppa nell’ex Cristalleria Livellara e ricorda una Milano che non esiste più. Propone una cucina semplice e genuina, facendo attenzione al portafoglio, bellissime le tovaglie a quadretti che ricordano le “vecchie trattorie”. Aperto solo la sera dal martedì alla domenica. http://spiritdemilan.it/



- Le petit Jardin in sona Ripamonti, è un vero giardino nascosto con un meraviglioso dehor e 100 piante diverse nell’orto botanico. Ideale per un pranzo di lavoro e gettonatissimo soprattutto per il brunch della domenica con la famiglia; non mancano gli apertivi musicali e i dj set. Aperto pranzo e cena dal martedì alla domenica (lunedì solo a pranzo) http://www.lepetitjardin.milano.it



FIRENZE - Quinoa , vicolo di S. Maria Maggiore, 1. E’ un stato il primo ristorante a Firenze glutei free e certificato dall’Associazione Nazionale Celiachia; durante la bella stagione si può mangiare all’aperto nel cortile chiamato “la corte di ZAP" La cucina mixa i sapori della tradizione toscana e quelli della tradizione orientale. Un’occasione speciale per mangiare a pochi passi dal Duomo in totale relax all’interno di uno spedito orto pieno di piante aromatiche che vengono poi utilizzate dalla cucina per la preparazione dei piatti. Il menu del pranzo cambia tutti i giorni, aperto pranzo e cena. http://ristorantequinoa.it



- La Beppa Fioraia, via dell’Erta Canina 6/r San Niccolò. Un’osteria con un grande giardino dove poter mangiare con amici e famiglia, in cucina un giovane Chef Leonardo Borghesi che gioca a mixare con i piatti della tradizione pugliese con quelli fiorentini, grazie alle sue origini. Il risotrante propone una cucina creativa, fresca e gustosa, perfetta da provare all’aperto. Apertura dal lunedì alla domenica pranzo e cena. http://www.labeppafioraia.it/



- Chalet Fontana, viale Galileo Galilei, 7. Questo è sicuramente la location adatta per chi cerca un luogo romantico dove trascorrere delle ore all’aperto. Si può sorseggiare un drink, mangiare e persino compare fiori. Lo chalet Fontana fondato originariamente da Tullio Fontana nel 1896 vanta di essere stato uno caffè letterari più frequentati da autori come Vasco Pratolini, Ottone Rosai, Sandro Pertini, Leonardo Sciascia, ampliato e ristrutturato negli anni è un posto speciale per scoprire una Firenze nascosta. Aperto dal martedì al domenica, pranzo e cena.

ROMA - The Corner in Viale Aventino

Ex Villa d’epoca trasformata in una meravigliosa boutique hotel con una veranda incantevole dove sorseggiare cocktail e mangiare i piatti preparati da Marco Martini, chef una Stella Michelin. Il menu proposto è sicuramente gourmet, senza dimenticare qualche piatto della tradizione. Da provare il maialino con mela, patate e senape Aperto pranzo e cena. http://thecornerrome.com/restaurant



- Matricianella via del Leone 4. Aperto nel 1957 si trova tra le viuzze magiche che si trovano tra P.zza di Spagna e via della Fontanella, è un ristorante tipico che propone una cucina tradizionale a prezzi onesti. Ha un piccolo ma suggestivo dehor, da provare la tipica pasta all’amatriciana, le cervella e le animelle. Aperto dal lunedi al sabato, pranzo e cena. http://www.matricianella.it



- Pianostrada in via delle Zoccolette. Un team tutto al femminile (Chiara Magliocchetti, Paola Colucci e le figlie Flaminia e Alice) per questo “laboratorio di cucina” dove poter scoprire e gustare uno street food genuino ma allo stesso tempo ricercato e mai banale. Da segnare il cortile trasformato in un delizioso giardino. Prezzi onesti, da provare i ravioli alla Norma. Aperto dal martedì alla domenica pranzo e cena.

NAPOLI - Trattoria da Cicciotto Calata Ponticello a Marechiaro. Questo ristorante è un classico per chi desidera mangiare guardando il mare di Napoli. Una vera e propria trattoria marinara, a gestione familiare, nata nel lontano 1942 con la cucina di Vincenzo Capuano ed oggi tramandata dai suoi nipoti. Piatti forti sono sicuramente quelli a base di pesce,le fritture e le sopressate di polipo. Aperto pranzo e cena dal lunedì alla domenica “

- Zzambú, Via Partenope 9. Inaugurato da pochissimo, l'ultima scommessa di Salvatore di Matteo, che si unisce a un team di giovani imprenditori esperti per dare vita a un locale moderno e multitasking che offre il meglio della ristorazione contemporanea partenopea vista mare, sullo splendido Lungomare Liberato a due passi da Borgo Marinaro e Maschio Angioino. Nella carta, oltre alle celebri pizze e frittatine (di rigore se in gita di piacere nella città del Vesuvio), hamburger gourmet, carni al piatto, insalatone e dolci speciali. Per una pausa easy, ma gourmet.

- La Fattoria del Campiglione , Via Vicinale Campana n. 2 – Pozzuoli (Na). Paese di mare uguale (solo) cucina di pesce? La Fattoria del Campiglione vi farà ricredere. Tagli di carne pregiati, introvabili, esclusivi. Una cella di frollatura a vista che farà impazzire gli amanti di Fassona, Kobe &co. Da degustare in un dehor a tema country caratteristico, accompagnati da piatti forti della tradizione (imperdibili, gli ziti alla genovese) rivisitati in chiave chic. E una carta dei vini che stupirà. www.lafattoriadelcampiglione.it



Indira Fassioni