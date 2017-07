Zuppa di orzo e fagioli

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo in acqua fredda i fagioli la sera prima. Il mattino successivo, cuoceteli in acqua con una foglia di alloro per almeno 90 minuti dall'ebollizione (controllate il livello di cottura che dipende molto anche dalla stagionalità dei fagioli). Versate l'orzo in acqua bollente e lessatelo per una ventina di minuti. Scolate e tenete da parte. Preparate il soffritto: soffriggete in un fondo di olio la carota, la cipolla, le erbe e il peperoncino tritati finemente.