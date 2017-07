DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 uova mimosa

Le uova mimosa sono un antipasto sfizioso realizzato con uova sode farcite e decorate con tuorli sbriciolati per simulare la mimosa, fiore per eccellenza della festa della donna. Facili e veloci, le uova mimosa sono molto scenografiche e posso essere farcite con gli ingredienti che vi piacciono di più! Io spesso utilizzo il tonno al posto della pasta d’acciughe per farcire le mie uova mimosa.