Torta millefoglie al caffè

PROCEDIMENTO

unite la farina setacciata con il caffè solubile e trasferite il tutto sui fornelli. Cuocete a fuoco medio la crema pasticcera al caffè mescolando continuamente con la frusta fino a quando non si sarà addensata.

Dividete il pan di spagna in due dischi uguali. Ritagliate le estremità per allinearli alle sfoglie. Farcite la prima sfoglia con qualche cucchiaio di crema, distribuitela bene e coprite con un disco di pan di spagna. Preparate la soluzione di acqua e liquore, trasferitela in una peretta e bagnate uniformemente il disco.