Torta di pane e mozzarella di bufala

PROCEDIMENTO

Preparate il sugo di pomodoro facendo sfrigolare l’aglio nell’olio per qualche istante. Aggiungete i pomodori pelati, salate e cuocete per circa 15 minuti. Unite il basilico e togliete dal fuoco. Tagliate la mozzarella in fette e lasciatela sgocciolare. Foderate il fondo di una teglia circolare di 18 cm con 3 fette non troppo spesse di pane cercando di non lasciare spazi vuoti.