La torta di grano saraceno alle pesche è un dolce nutriente ma leggero, preparato con una frolla senza burro al grano saraceno e un ripieno di pesche aromatizzate alla cannella. La torta di grano saraceno alle pesche è fragrante e senza lievito, perfetta per chi ama i sapori rustici o è intollerante al glutine. Se non avete le pesche potete usare le albicocche, le fragole o le prugne.

PROCEDIMENTO

Raccoglietele in una padella insieme al miele, al succo di limone e un pizzico di cannella. Saltatele per qualche minuto, quindi fate raffreddare e separatele dal succo. Stendete poco più della metà dell'impasto in uno stampo a cerchio apribile rivestito di carta da forno (stendetelo con le mani perché non sarà elastico come la frolla normale).