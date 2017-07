La torta arlecchino è un dolce semplice e colorato realizzato in occasione del Carnevale per la felicità dei bambini! Per realizzare la torta arlecchino servono solo i coloranti alimenti e tanta fantasia :) La torta arlecchino si presta anche ad essere decorata con panna montata, pasta di zucchero e glasse colorate.

PROCEDIMENTO

Dividete l'impasto in 3 o 4 parti (dipende da quanti colori vorrete dargli) e aggiungete a ognuna qualche goccia del colorante scelto. Mescolate bene per uniformare i colori (scegliete quelli liquidi per colori pastello, quelli in gel o polvere per colori più decisi).