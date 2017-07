Tiramisù alle pere e frollini

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Il tiramisù alle pere è un dessert goloso e delicato, preparato con biscotti al cacao, pere Abate e crema al mascarpone e rum. Tutte queste parole messe in fila non vi hanno già fatto venire l’acquolina in bocca? A me si! Potete preparare il tiramisù in formato monoporzione o in una teglia più grande e scegliere i biscotti che preferite. Possono essere di ogni tipo, l’importante è che siano al cacao o al cioccolato perché si abbinano benissimo alle pere. Vi dico solo che il tiramisù alle pere, a colazione, è uno spettacolo…