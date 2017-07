Tagine di pollo: a tavola con i profumi della cucina marocchina

Passate alla preparazione della T’Faya: soffriggete le cipolle sminuzzate nel burro finché non iniziano a caramellare. Aggiungete sale, cannella e uvetta e lasciate cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti, finché il succo si riduce. Bollite le uova per 5/7 minuti, sbucciatele e lasciatele da parte. Quando la tagine è pronta, aggiungete la T’Faya. Decorate con quarti di uova sode e servite.

Sciogliete lo zafferano in una mezza tazzina di acqua calda. In una ciotola grande, mischiate sale, pepe, zenzero, curcuma, 350 g di cipolle tritate, conserva di limone, prezzemolo, coriandolo, aglio, olio d’oliva e mescolate. Aggiungete lo zafferano sciolto, i quarti di pollo e fate marinare per due o tre ore. Depositate nella tagine i quarti di pollo marinati su un letto di cipolle tagliate e cuocete a fuoco basso per 45/60 minuti.