Spaghetti con alici e pecorino

PROCEDIMENTO

Pulite le alici: eliminate la testa, apritele e togliete la lisca centrale. Sciacquatele accuratamente e tamponatele con carta assorbente. Schiacciate l'aglio e fatelo soffriggere dolcemente nell'olio per qualche istante. Aggiungete il pomodoro tagliato a cubetti.

Cuocete a fuoco vivo per uno o due minuti, quindi aggiungete le alici e fatele insaporire nel pomodoro mescolando delicatamente per non romperle. Dopo 5 minuti, regolate di sale, profumate con il prezzemolo tritato e aggiungete gli spaghetti che avrete scolato al dente.