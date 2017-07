La sogliola al limone è un secondo piatto di pesce delicato e gustoso, realizzato con filetti di sogliola conditi con una salsa al limone e vino bianco. Come moltissimi piatti a base di pesce, la sogliola al limone richiede al massimo 30 minuti, soprattutto se acquistate le vostre sogliole già eviscerate e spellate. Una volta cotte, l’unica cosa che dovrete tirar via sarà la lisca che separa le carni, e quello è un gioco da ragazzi.

PROCEDIMENTO

Per preparare la sogliola al limone, lavate bene i filetti e tamponateli con carta da cucina per asciugarli. Passateli nella farina eliminando quella in eccesso. Sciogliete il burro in una padella e fatevi rosolare entrambi i filetti di sogliola a fuoco non troppo vivace e da tutti e due i lati (girateli con delicatezza per evitare che si sfaldino!). Sfumate con il vino bianco e lasciatelo evaporare. A questo punto, togliete i filetti di sogliola ormai cotti e