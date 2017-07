Il salame di cioccolato senza uova è un dolce fresco e goloso realizzato con biscotti secchi, cioccolato, cacao e nocciole senza però l'aggiunta di uova crude. Il tradizionale salame di cioccolato, infatti, prevede spesso le uova crude, seppur freschissime o pastorizzate! Questo dolce è perfetto per chi vuole realizzare una versione light e adatta agli intolleranti, visto che le uova sono state sostituite da qualche cucchiaio di latte.

cacao amaro in polvere

PROCEDIMENTO

Sbriciolate grossolanamente con le mani in biscotti secchi in una ciotola capiente. Aggiungete il cacao.

Amalgamate il tutto con le mani per ottenere un composto omogeneo, quindi unite anche le nocciole, 2-3 cucchiai di latte e

il rum. Impastate bene il tutto e dategli la forma di un salame lavorando su un piano cosparso di zucchero a velo. Rotolatevi bene il salame, avvolgetelo in carta alluminio e fatelo rassodare in frigo per almeno un'ora prima di servirlo.