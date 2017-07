4 luglio 2017 03:00 Polpo alla gallega

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il polpo alla gallega è un piatto a base di pesce tipico della Galizia, regione della Spagna dove si prepara in abbinamento alle patate, al peperoncino e al sale grosso. Tradizionalmente, il polpo alla gallega viene servito su un piatto di legno di forma circolare e condito, insieme alle patate lesse, con il pimentòn (tipica spezia locale), il sale, l'olio e il prezzemolo tritato. Come ogni ricetta della tradizione, anche il polpo alla gallega si può realizzare in modi diversi, anche se la costante è una sola: il polpo deve essere tenerissimo e se ne usano solo i tentacoli (tranne la parte finale più sottile)!

INGREDIENTI polpo fresco di circa 1 kg 1

patate gialle di grandezza media 6

cipolla bianca 1

alloro 1 foglia

olio extravergine di oliva q.b.

pimentòn (in alternativa, paprica dolce) q.b.

paprica piccante o peperoncino q.b.

sale grosso q.b.

prezzemolo fresco 1 ciuffo

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione abbondante acqua salata con la cipolla tritata e la foglia di alloro. Nel frattempo lavate accuratamente il polpo. Bagnatelo per 3 volte nell'acqua bollente prima di tuffarlo definitivamente affinché i tentacoli si arriccino e la pelle non si stacchi. Cuocete il polpo per circa 40-45 minuti.

Lasciatelo raffreddare per 15 minuti nella sua stessa acqua, quindi scolatelo, eliminate la testa e la parte finale dei tentacoli e tagliate il resto a pezzetti. Lessate le patate nella stessa acqua del polpo fino a quando non saranno tenere ma sode. Scolatele, sbucciatele e tagliatele in fette spesse.

Distribuite le patate sul piatto, aggiungetevi il polpo a pezzetti e conditelo con l'olio,

le spezie, il sale grosso e infine il prezzemolo tritato.

Servite il polpo alla gallega con stecchini di legno o forchettine da finger food, in Spagna si serve spesso come aperitivo!

Lo sapevate che... La caratteristista principale del polpo alla gallega è la tenerezza della sua polpa: per ottenerla ci sono due metodi. Il migliore è quello di congelare il polpo per due giorni prima di utilizzarlo, affinché i tessuti si rilassino. Il secondo è quello di batterlo numerose volte con un batticarne o un oggetto duro per ottenere lo stesso effetto!