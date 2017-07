La pizza ripiena di scarola è un lievitato salato tipico della tradizione gastronomica della Campania realizzato con l’impasto base per la pizza. Il ripieno di questa pizza saporita e irresistibile è preparato con la scarola saltata in padella e insaporita da acciughe, uvetta, pinoli, capperi e olive nere.

PROCEDIMENTO

Leggi qui la ricetta della pasta per la pizza. Fate lievitare il panetto in una ciotola infarinata fino al raddoppio di volume (circa un’ora). Soffriggete quindi l’aglio e le acciughe in qualche cucchiaio di olio fino a quando le acciughe non saranno sciolte. Aggiungete la scarola lessata, strizzata e tritata grossolanamente, fate insaporire e unite anche le olive