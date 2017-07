PROCEDIMENTO

Per preparare la pizza ai fiori di zucca, lavate e mondate le zucchine, tagliatele a rondelle sottili. Fate lo stesso con i fiori di zucca, eliminando il gambo esterno più duro. Fate sgocciolare la mozzarella in un recipiente forato. Nel frattempo, adagiate l’impasto lievitato su un piano di legno leggermente infarinato e stendetelo dandogli una forma rettangolare.

Lasciate lievitare la pizza ai fiori di zucca per altri 15 minuti, dopodiché infornate in forno preriscaldato a 250° o 300° per circa 15 minuti. Quando avrà un bel colore dorato, tiratela fuori dal forno, cospargetela con le fette di mozzarella e infornate la pizza ai fiori di zucca per il tempo necessario a farla fondere.