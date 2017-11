Percorsi stellati: tortelli di pollo e peperoni

In questo piatto si combinano due elementi che, insieme, hanno un gusto unico. Una ricetta ideale per una cena in casa, magari a due.

PROCEDIMENTO

Arrostire i peperoni al forno a 230 grandi per 15 minuti sino a quando la pelle non sarà scura, metterli in un sacchetto di plastica e aspettare che si raffreddino. Una volta freddi spellarli, conservando la buccia che faremo seccare in forno, frullarli nel mixer, aggiungere maggiorana, sale e pepe. Al composto frullato aggiungere 1 foglio di colla di pesce ammollata per ogni 100 g di prodotto. Portare a bollore e mettere la purea in mezze sfere dalle quali confezioneremo i ravioli una volta che si saranno raffreddati e induriti. Procedere alla cottura del pollo alla brace e disossarlo interamente, frullarlo con l’aggiunta di olio sale e pepe, e mettere in una sac a poche. Confezionare i ravioli di pollo e quelli di peperone. Cuocerli in acqua bollente e saltarli in una salsa di burro, amaretto e brodo. Mantecarli sino a renderli lucidi. Servirli con la buccia di peperone essiccata.