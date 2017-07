I peperoni ripieni al vincotto sono un gustoso piatto unico realizzato con peperoni rossi tondi conservati sott’aceto e vino, poi farciti con frutta secca e vincotto. Questo tipo di peperoni ripieni si prepara tradizionalmente in Campania nelle festività natalizie e ne esistono diverse varianti che riguardano soprattutto il ripieno. La procedura di conservazione sotto aceto, vino rosso e finocchietto selvatico viene effettuata circa 3 mesi prima di Natale ed è per questo molto più facile comprarli già pronti da farcire. Io sono dell’idea che questo genere di piatti vada preparato rigorosamente ogni anno, anche se in minime quantità, perché sarebbe davvero un peccato perdere abitudini e ricette legate ai peperoni ripieni di Natale!

PROCEDIMENTO

Riempite completamente ogni peperone con il ripieno e poneteli a testa in giù in una teglia con un fondo di olio di oliva.

Cuocete i peperoni ripieni in forno già caldo a 180° per circa un’ora, fino a quando non assumeranno un colore scuro. I peperoni ripieni al vincotto si conservano in un contenitore ermetico per una settimana.