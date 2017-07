Pasticcini alla crema e alchermes

PROCEDIMENTO

Preparate la crema pasticcera sbattendo in una casseruola le uova con lo zucchero. Incorporate la farina setacciata e, sempre mescolando con una frusta a mano, unite anche il latte. Trasferite la casseruola sul fuoco medio, unite mezzo limone privato della polpa e cuocete la crema mescolando sempre fino a quando non si sarà addensata.

Sbattete in una ciotola le uova con lo zucchero fino a quando non avrete ottenuto un composto gonfio, incorporate delicatamente il succo di limone e poi la farina setacciata con il lievito.

Per formare le zuppette, dividete la torta così preparata in tanti rettangoli e cospargeteli di abbondante zucchero a velo.

Conservate le zuppette alla crema e alchermes in frigorifero e in un contenitore ermetico (per evitare che si asciughino) per almeno un’ora prima di servire.