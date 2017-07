La pasta e piselli è un primo piatto gustoso e semplice realizzato con pasta corta insaporita da un soffritto di carote, sedano e cipolla e piselli. La pasta e piselli ha tutto il sapore della primavera e se ne avete la possibilità utilizzate i piselli freschi al posto di quelli surgelati! Aggiungete il parmigiano grattugiato se preferite e cuocete la pasta in poco liquido per renderla più cremosa.

PROCEDIMENTO

Per il soffritto: soffriggete per qualche minuto un trito di carote, sedano e scalogno nel burro e nell'olio.

Unite i piselli (freschi o surgelati), mescolate e continuate la cottura per qualche minuto. Coprite quindi i piselli con l'acqua o il brodo bollente e cuocete a fuoco medio e con il coperchio per circa 30 minuti. Cuocetevi quindi la pasta e regolate di sale.

Qualche minuto prima della fine della cottura, aumentate l'intensità della fiamma e togliete il coperchio per fare in modo che il brodo evapori rendendo la pasta e piselli cremosa e poco brodosa. Servite subito la pasta e piselli.

Lo sapevate che...

I piselli sono molto versatili in cucina e si possono utilizzare per arrichire primi piatti, secondi di carne e pesce o per decorare quiche e torte salate. Potete anche realizzare creme e vellutate dal verde brillante!