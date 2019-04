I garganelli prosciutto e piselli sono un primo piatto realizzato con garganelli all'uovo conditi con panna, prosciutto cotto e piselli. Un piatto gustoso, colorato, facile da realizzare che si può preparare anche in tante varianti diverse! Che ne dite di zucchine e gamberetti, panna e speck o con i funghi?

PROCEDIMENTO

Scaldate l'olio in una padella, versatevi i piselli e cuoceteli a fuoco dolce e con il coperchio fino a quando saranno teneri. Aggiungete, di tanto in tanto, l'acqua bollente. Regolate di sale e tenete da parta. Sciogliete il burro in un'altra padella, rosolatevi il prosciutto cotto a cubetti.