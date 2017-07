23 luglio 2013 14:39 Pasta alla Portofino

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone La pasta alla Portofino è un gustoso primo piatto che nasce dal delizioso incontro fra il pesto genovese e il sugo di pomodoro. Si narra che l’idea sia nata quando un ristoratore di Portofino, appunto, non aveva sufficiente pesto per soddisfare tutte le ordinazioni e decise, così, di mischiarlo al sugo di pomodoro semplice per aumentare la quantità del condimento. Che felice idea!



INGREDIENTI caserecce (o trofie) 400 g

pesto genovese 150 g

pomodori pelati 250 g

olio di oliva 4 cucchiai

aglio 1 spicchio

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Versate l’olio in una casseruola dai bordi bassi, fatevi soffriggere l’aglio per qualche istante e aggiungete quindi i pomodori pelati. Cuocete il sugo di pomodoro per circa 10 a fuoco medio minuti, regolate di sale. Unite anche il pesto genovese,

mescolate e togliete dal fuoco. Lessate le caserecce in abbondante acqua bollente salata, scolatele al dente e trasferitele nel condimento di pesto e sugo. Fatele saltare e insaporire per qualche minuto a fuoco medio aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottura per rendere la salsa più fluida.

Servite immediatamente, guarnite con qualche fogliolina di basilico e, se preferite, con il parmigiano grattugiato.