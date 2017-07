La pasta al forno alla doppia mozzarella è un primo piatto gustoso e sostanzioso, realizzato mescolando la pasta con il ragù, la mozzarella fior di latte e quella di bufala. Irresistibile con il suo cuore filante, la pasta al forno alla doppia mozzarella è un classico che non stanca mai e fa contenti tutti! Potete utilizzare i latticini che preferite, ma ricordate di scolare la pasta al dente affinché possa proseguire la sua cottura in forno!

PROCEDIMENTO

Preparate il ragù alla bolognese come descritto qui. Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela molto al dente e conditela con un mestolo di ragù in una ciotola capiente. Unite la mozzarella fior di latte sgocciolata e tagliata a pezzetti, il parmigiano e mescolate bene.