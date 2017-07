Il pan brioche alla Nutella è un lievitato dolce molto scenografico, di una sofficità unica. Il pan brioche di questa ricetta è stato farcito con la Nutella ma, se preferite, potete sostituirla con la crema di cioccolato o diversi tipi di confettura! Se decidete, per esempio, di utilizzare la confettura di albicocche, ricordate di ungere ogni striscia di pasta con uno strato di burro che le renderà ancor più morbide e golose. Il pan brioche alla Nutella è perfetto anche per la colazione o la merenda dei bambini e vi basterà conservarlo in modo ermetico per gustarlo per più giorni!

PROCEDIMENTO

Impastate insieme: la farina, il lievito sciolto nel latte, le uova, il sale, lo zucchero e il burro fuso. Amalgamante il tutto energicamente (a mano o con il robot da cucina) fino a quando non avrete ottenuto un panetto liscio, morbido e omogeneo. Fatelo lievitare, quindi, in una ciotola leggermente infarinata fino a quando non sarà raddoppiato di volume (circa un’ora). Trascorso questo intervallo di tempo, dividete l’impasto in 3 parti uguali, ricavatene delle strisce lunghe circa 40 cm e larghe 8 cm. Ponete il vasetto di crema in un pentolino con pochissima acqua e lasciatelo sul fuoco per qualche minuto fino a quando non sarà più fluida e facile da spalmare. Distribuite quindi su ogni striscia di pasta la crema al cioccolato o alle nocciole,