I muffin agli spinaci e feta sono delle tortine salate realizzate con un impasto soffice a base di yogurt arricchito da spinaci e feta. I muffin agli spinaci e feta sono vegetariani e senza burro, perfetti per un brunch, un buffet o uno spuntino leggero! Se preferite, potete sostituire la feta con altri tipi di formaggio ricordando sempre di dosare il sale in base alla sapidità del formaggio scelto.

PROCEDIMENTO

Lavate gli spinaci, metteteli in una casseruola con solo l'acqua residua del lavaggio e cuoceteli con il coperchio per una decina di minuti fino a quando non saranno appassiti. Tenete da parte. Setacciate la farina insieme al lievito in una terrina capiente, aggiungete il sale e un'emulsione fatta con l'uovo, l'olio e lo yogurt.