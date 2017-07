DIFFICOLTA" media

La mud cake è un golosa torta al cioccolato di origine americana, conosciuta anche come Mississippi mud cake e dalla consistenza compatta ma umida e cremosa. La mud cake è considerata probabilmente la torta al cioccolato per eccellenza, la sua consistenza e il suo colore ricordano proprio il fango (mud) del fiume. La mud cake ha un gusto intenso e godurioso, è inoltre perfetta per essere farcita e utilizzata per comporre torte più elaborate.