Millefoglie veloce alle fragole

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

La millefoglie alla fragole è un dessert goloso, fresco e superveloce che stupirà i vostri ospiti! Scenografica e irresistibile, questa millefoglie si prepara in pochissimo tempo perché ho utilizzato le sfoglie per dolci già pronte e ho dovuto, quindi, preparare solo la crema pasticcera. Io vi consiglio di acquistare le sfoglie zuccherate in superficie e di rendere la crema piuttosto densa in cottura. E poi…decoratela come preferite! Potete scegliere i ciuffetti di panna montata, le scaglie di cioccolato fondente o altri tipi di frutta di stagione.