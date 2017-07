DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 40'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il merluzzo con olive e capperi è un secondo piatto di pesce veloce e gustoso realizzato con merluzzo fresco insaporito da pomodorini, prezzemolo, pinoli, capperi e olive nere. Come quasi tutti i pesci, anche i filetti di merluzzo hanno bisogno di pochi minuti di cottura e danno il meglio di sé accompagnati da erbe aromatiche, pomodorini e ingredienti saporiti come le olive o i capperi. Potete sostituire le olive nere con quelle verdi o utilizzare entrambe le qualità e, inoltre, aggiungere qualche pomodorino in più per realizzare un gustoso sughetto per condire gli spaghetti!