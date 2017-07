Mendicanti e tartufini

PROCEDIMENTO

Tartufini

Preparare una ganache versando 400 g di cioccolato fondente precedentemente tritato in 250 di panna bollente e mescolare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta raffreddata, con l’aiuto di una tasca da pasticcere, creare i tartufini della grandezza di una nocciola o poco più. In una ciotola mescolare 200g di cacao amaro con 50 g di zucchero al velo e spargerlo su un vassoio rivestito di carta forno. Fondere i 200 g di cioccolato rimasto e versarlo in una ciotola. Immergervi i tartufini uno alla volta in modo glassarli completamente. Far rotolare i tartufini glassati sul vassoio finchè non sono completamente rivestiti di cacao.

Mendicanti

Fondere a bagnomaria 400 g di cioccolato fondente e versarlo negli stampini di silicone. Decorare con candini, granella di nocciole, decorazioni al cioccolato e decorazioni di zucchero a piacere. Far raffreddare e sformare.