I medaglioni di salmone al forno sono un secondo piatto gustoso e facilissimo, realizzato con tranci di salmone in crosta di patate. Che bontà, ma che bontà! Provati una volta e già rifatti almeno tre per cene con gli amici :) Una volta formato il medaglione di salmone dal trancio, è un gioco da ragazzi perché dovete solo condire e infornare. Tutti mi hanno fatto i complimenti, anche perché i medaglioni di salmone si mangiano con gli occhi tanto sono belli…

PROCEDIMENTO

Lo sapevate che...

Il salmone è un pesce gustoso e saporito, ricco di omega 3 e già di per sé molto nutriente. Non serve cuocerlo insieme a tanti ingredienti! Piuttosto, si cucina spesso al forno, senza l'aggiunta di molto condimento avvolto da patate ma anche panature croccanti come quelle ai pistacchi, ai cracker o…voi come lo cucinate?