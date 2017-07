Lasagne con scarola e salsiccia

Ricette vegetariane Lasagne verdi

Le lasagne verdi sono un primo piatto delle feste, scenografico e sostanzioso realizzato con sfoglie di pasta fresca all'uovo, radicchio, gorgonzola e fontina. Mentre vi elencavo tutte queste parole, non vi è venuta l'acquolina in bocca? Queste lasagne verdi hanno un ripieno che si scioglie in bocca, cremoso,...