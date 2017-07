DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il Juicy Lucy è un panino di origini americane realizzato con un hamburger di manzo ripieno di tanto cheddar filante. Come resistere? Se aggiungete lattuga, salse, cipolla rossa e pomodori, il Juicy Lucy diventa un panino per veri intenditori, un gustoso piatto unico da preparare a casa in modo facile e veloce!