DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 involtini

Gli involtini di verza e riso sono un primo piatto realizzato con foglie di verza farcite con un risotto allo speck e stracchino. Un piatto scenografico e gustoso, perfetto anche come piatto unico. Gli involtini di verza e riso si possono preparare in anticipo e poi gratinare in forno con burro e parmigiano al momento di servirli.