I dolci di Alice: pavlove al pompelmo rosa

Questo dessert è molto scenografico e perfetto per concludere una cena elegante . Il pompelmo rosa con la sua nota amara contrasta perfettamente con la dolcezza della meringa . Potete preparare le meringhe il giorno prima per poi comporre il dolce all’ultimo momento.

PROCEDIMENTO

Versate gli albumi e la scorza grattugiata di un pompelmo in una ciotola e montateli con le fruste elettriche. Quando cominceranno ad essere spumosi aggiungete un cucchiaio alla volta di zucchero al quale avrete aggiunto l’amido di mais. Montate per circa una decina di minuti, fino a che non avrete ottenuto una meringa cremosa e lucida. Disponete sopra una placca foderata di carta forno due cucchiai di meringa, cercando di mantenere una forma tonda e con la superficie piatta.

Distanziate le pavlove tra loro in quanto in cottura si gonfieranno leggermente. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Infornate le pavlove e abbassate immediatamente il termostato del forno a 110 gradi. Cuocete per un’ora e 10 minuti, infilate un cucchiaio di legno nello sportello per lasciar uscire il vapore. Una volta cotte sfornate e lasciate raffreddare completamente. Per la farcitura montate la panna con le fruste elettriche, fino ad averla spumosa. Disponete due cucchiaini di panna di panna sopra ogni pavlova e decorate con tre spicchi di pompelmo rosa.