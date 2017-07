I Dolci di Alice: ghiaccioli all’anguria profumati al lime

Non c’è nulla di meglio di un ghiacciolo per rinfrescarsi durante queste torride giornate estive! Per realizzarli ho usato l’anguria e l’ho profumata con la scorza di lime, se riuscite a trovare un’anguria particolarmente dolce potete aggiungete solo un cucchiaio di zucchero.

PROCEDIMENTO

Versate l’anguria, lo zucchero, la scorza e il succo del lime in un frullatore e frullate il tutto per un paio di minuti, in modo che lo zucchero si sciolga completamente.

Versate il frullato ottenuto negli stampini da ghiacciolo e mettete in freezer per circa un’ora. Quando si saranno leggermente solidificati potrete infilare il bastoncino nel centro e far congelare in freezer per almeno 3 ore.