I Dolci di Alice: Creme caramel al cioccolato

PROCEDIMENTO

Preparate il caramello: in un pentolino versate lo zucchero e l’acqua e cuocete a fuoco vivace senza mescolare fino a che non si sarà formato un caramello dorato. Versate il caramello sul fondo degli stampini e lasciate raffreddare. Per la crema: scaldate la panna e il latte in microonde o sul fuoco a fiamma bassa, fino a far sfiorare il bollore. Aggiungete il cioccolato e mescolate con una frusta fino ad ottenere una crema senza grumi. Lasciate raffreddare.

In un’altra ciotola unite i tuorli, lo zucchero ed il cacao e mescolate. Aggiungete poco alla volta il composto di panna e cacao che avrete setacciato e amalgamate il tutto. Posizionate gli stampini in una teglia piena d’acqua e riempiteli con la crema al cioccolato fino ad un centimetro dal bordo. Cuocete in forno a 160 gradi per 45 minuti, fino a che i bordi non si saranno rassodati. Sfornate e lasciate raffreddare per una ventina di minuti a temperatura ambiente. Lascia poi raffreddare in frigorifero per almeno un paio d’ore di servire. Prima di sformare passate la lama di un coltello sulle pareti degli stampini.