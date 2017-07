I dolci di Alice: aspic al moscato e frutti di bosco

La ricetta di oggi è semplice , ma molto d’effetto : gli aspic ai frutti di bosco . Si preparano in pochi minuti, dovrete solo aspettare che la gelatina rassodi e avrete uno squisito dessert senza dover accendere il forno. Io ho utilizzato un moscato d’Asti, ma potrete usare anche un vino passito diminuendo lo zucchero a vostro gusto. E’ un dessert che potrete preparare in anticipo e tenere in frigorifero per stupire i vostri ospiti.

PROCEDIMENTO

Mettete a bagno i fogli di gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. Quando si sarà ammorbidita strizzatela per togliere l’acqua in eccesso e mettetela a riscaldare a fuoco dolce o a microonde con il limone, lo zucchero e qualche cucchiaio di moscato. Mescolate fino a scioglierla completamente, dopodiché aggiungete il resto del vino e stemperate il tutto

Disponete i frutti di bosco sul fondo delle vostre coppette e copriteli con qualche cucchiaio di vino. Mettete a rassodare in frigorifero per una ventina di minuti fino a quando la gelatina non sarà leggermente rassodata. Completate versando il restante vino fino a riempire le vostre coppette. Fate raffreddare in frigorifero per almeno due ore. Prima di servire decorate i vostri aspic con altri frutti di bosco e con le foglioline di menta.