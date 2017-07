Gnocchi di zucca

PROCEDIMENTO

Private la zucca della buccia, tagliatela in pezzi e posizionatela su una teglia rivestita di carta da forno. Fatela ammorbidire in forno a 180° per circa 30 minuti. Nel frattempo lessate le patate per 25 minuti. Lasciatela raffreddare, passatela con il passaverdure o lo schiacciapatate e versatela al centro di una fontana di farina. Aggiungete il sale, le patate lessate e schiacciate e l’uovo. Impastate il tutto fino a ottenere un panetto liscio e morbido.