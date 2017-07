17 maggio 2012 14:37 Girelle di pizza alle melanzane

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 girelle Le girelle di pizza alle melanzane sono delle pizzette di pasta lievitata farcite con un ripieno di mozzarella, pomodoro e cubetti di melanzane. Perfette per un buffet, per una cena fra amici o per un picnic all'aria aperta, queste girelle sono soffici e gustose e si possono farcire con tanti ingredienti diversi. Ricordate di accompagnare con le mani ogni girella dopo il taglio, per evitare che il ripieno fuoriesca!

INGREDIENTI Per l'impasto lievitato farina tipo 00 500 g

lievito di birra fresco 13 g

sale 1/2 cucchiaio

acqua tiepida q.b. Per farcire: melanzana tonda grande 1

olio di oliva 4 cucchiai

mozzarella fior di latte 200 g

pomodori pelati 300 g

aglio 1/2 spicchio

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta per la pizza ponendo la farina in una ciotola capiente. Aggiungete il sale e il lievito sciolto in poca acqua tiepida e cominciate a impastare. Aggiungete tanta acqua quanta ne serve a rendere l'impasto morbido ed elastico. Formate un panetto e lasciatelo lievitare in una ciotola infarinata e coperta da un canovaccio pulito fino al raddoppio del volume (circa un'ora e mezza).

Nel frattempo, lavate e mondate la melanzana, tagliatela a cubetti e saltateli in una padella con 2 cucchiai di olio per circa 10 minuti mescolando spesso. Preparate anche il sugo di pomodoro: soffriggete mezzo spicchio d'aglio in due cucchiai di olio e dopo qualche istante unite i pomodori pelati. Cuocete il sugo per circa 15 minuti, aggiustando di sale.

Stendete la pasta in un rettangolo non troppo sottile, formate un primo strato con il sugo di pomodoro lasciando circa 4 cm di vuoto su ogni lato. Continuate con i cubetti di melanzane, distribuiteli bene

e concludete con i cubetti di mozzarella ben asciutta. Arrotolate la pasta dal lato più lungo per formare il rotolo, sigillatelo bene alle estremità e sul punto di giuntura. Tagliate con un coltello delle girelle larghe circa 2 o 3 cm e sistematele su una teglia rivestita di carta da forno.

Cuocete le girelle di pizza alle melanzane in forno già caldo a 250° per circa 15 minuti.