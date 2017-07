Il gelato biscotto è una merenda fresca e golosa preparata con due cialde biscotto al miele farcite con gelato fiordilatte e scaglie di cioccolato. Perfetto per la merenda estiva dei bambini, il gelato biscotto è amato da grandi e piccini e si può realizzare in diverse versioni. E' buonissimo, ad esempio, anche con il biscotto al cacao o farcito con i più golosi gusti di gelato.

PROCEDIMENTO

Frullate nel mixer il burro freddo e la farina. Trasferite il composto ottenuto in una terrina, aggiungete lo zucchero setacciato e miscelate il tutto. Unite al centro l'uovo sbattuto insieme al miele.

Impastate con le mani fino a ottenere un panetto morbido ma lavorabile, simile alla pasta frolla. Avvolgetelo con pellicola e fatelo riposare in frigo per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preparate il gelato fiordilatte come descritto qui. Stendete il panetto su una piano infarinato, ricavate 8 cerchi del diametro di 8-10 cm e posizionateli su una leccarda rivestita di carta da forno.