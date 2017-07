La frittata di asparagi selvatici è un secondo piatto preparato con uova e asparagi di bosco, quelli più sottili e dal gusto leggermente amaro. La frittata di asparagi selvatici è un piatto facile e veloce da realizzare, l'unica attenzione che dovrete avere è durante la preparazione degli asparagi. Spezzateli con le mani fino a quando il gambo non risulterà gommoso e duro: quella sarà la parte da eliminare!

PROCEDIMENTO

Pulite gli asparagi eliminando la parte più dura del gambo e spezzettateli con le mani. Cuoceteli in padella con l'olio e con il coperchio a fuoco vivo per circa 10 minuti. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua, togliete il coperchio e fate cuocere gli asparagi finché gran parte del liquido non sarà evaporata.