DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 focaccine

Le focaccine in padella sono degli stuzzichini facili e super veloci preparati con un impasto a base di farro e olio di oliva. Le focaccine vengono cotte in padella, non in forno, e hanno una lievitazione istntanea in cottura che le rende un'ottimo piatto da realizzare all'ultimo minuto. Buonissime sia in accompagnamento al dolce che al salato, in questa ricetta le ho arricchite con un'insalatina cruda di zucchine e fiori di zucca!