Delizia agli agrumi

farina 00: 75 gr per crema e 50 gr per montata, 100 gr per scorza d’arancia e limone caramellato, 50 gr Bagna

PROCEDIMENTO

Mettere il un pentolino il latte a riscaldare con la buccia di un limone.

In una ciotola amalgamare uova, zucchero, farina e maizena. Appena sale la temperatura del latte versare il composto e girare sul fuoco fino a che non si addensa la crema.

Versare l’impasto in una teglia, coprire con pellicola a contatto e raffreddare in abbattitore per 10 minuti. Accendere il forno a 160 C°. Preparare la bagna con scorze di limone, zucchero e arance; raffreddare e aggiungere il limoncello.

Sbollentare le scorzette di arancia e limone per un paio di minuti, scolare su della carta assorbente e poi in un altro pentolino con dello zucchero caramellare per 5 minuti. Far raffreddare.