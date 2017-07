DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 10 crocchette circa

Le crocchette di lenticchie sono un antipasto sfizioso e veloce con un cuore di primosale, perfette per un buffet o un antipasto. Se non avete voglia di cucinare le solite lenticchie per il cenone di fine anno, vi consiglio di preparare queste deliziose e facilissime crocchette di lenticchie che, se preferite, potrete farcire con fontina o provola e aromatizzare con diverse erbe aromatiche. Preparate l'impasto in anticipo e friggetele poco prima di portarle in tavola!