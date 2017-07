Queste coppette al mango e latte di cocco si preparano in un attimo e vi faranno fare una splendida figura! E’ adatto anche a v egani ed intolleranti al lattosio e al glutine. Le potete conservare fino ad un mese in frigorifero e lasciarle ammorbidire 4 ore in frigorifero prima di consumarle. Al posto del mango potete utilizzare ananas, fragole o pesche .

PROCEDIMENTO

Aggiungete il rum e un cucchiaio di sciroppo d’agave al mango tagliato a cubetti e lasciate macerare. Versate il latte di cocco freddo di frigorifero, il restante sciroppo d’agave e l’estratto di vaniglia in una ciotola che avrete fatto raffreddare in freezer per una decina di minuti. Montate con le fruste elettriche per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una crema spumosa.