DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

Questa ciambella al caffè con crema al cioccolato è un dolce che piacerà a tutti, sia per finire in bellezza una cena che per iniziare la giornata con il piede giusto. Si prepara in poco tempo e si può conservare fino a tre giorni a temperatura ambiente. Potete servirla liscia o con la crema al cioccolato, per renderla ancora più golosa.