La chiffon cake è un dolce americano dalla consistenza unica, soffice e spugnosa come pochi, realizzato con un impasto semplice a base di uova, zucchero e farina. Il segreto della chiffon cake sta essenzialmente in due elementi: il cremor tartaro all'interno degli albumi montati a neve e la forma particolare dello stampo che, una volta cotta, viene capovolto e consente il passaggio dell'aria affinché resti alta e soffice!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Setacciate la farina insieme al lievito in una ciotola capiente, aggiungete il sale e lo zucchero. Sgusciate da parte le uova, separando i tuorli dagli albumi. Aggiungete ai tuorli l'acqua e l'olio. Sbattete con una frusta a mano.

Profumate con la vaniglia e la scorza del limone, quindi aggiungete gradualmente il composto a quello secco di farina. Amalgamate bene. Montate a neve gli albumi e quando saranno gonfi e lucidi unite il cremor tartaro. Montate ancora per qualche istante, quindi incorporateli delicatamente e poco per volta al composto di uova e farina.

Distribuite l'impasto nell'apposito stampo a ciambella con i piedini (non imburrato né infarinato). Infornate la chiffon cake a 150 gradi per circa 60 minuti (verificate la cottura con uno stuzzicadenti). Sfornatela e capovolgete lo stampo.

Lo sapevate che...

La chiffon cake è un'ottima base per dolci e torte più elaborate, inoltre si può realizzare in tante variante, come quella al cioccolato, all'arancia o al pistacchio!