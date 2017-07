Cheesecake alle arance

PROCEDIMENTO

Frullate i biscotti insieme allo zucchero. Raccoglieteli in una terrina e amalgamateli con il burro fuso. Trasferite il composto in uno stampo a cerchio apribile di 22 cm rivestito di carta forno. Livellate bene con il dorso di un cucchiaio. Lasciate assestare in frigorifero per un’ora.